Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»

Руслан Чобанов высоко отозвался об игроках молодежной сборной России.

– Почему не получились обыграть сборную Саудовской Аравии (1:2)?

– Мы серьезно относимся к каждому сопернику, не делим их на слабых и сильных. Просто сегодня не смогли показать свою игру. Было очень много брака, ошибок на своей половине поля, которые приводили к контратакам. Во втором тайме мы разыгрались. Были моменты, но не смогли их реализовать. А соперник ударил, забил – вот и весь футбол.

– Есть понимание, каков сейчас уровень нашей молодежки?

– К сожалению, еврокубков нет, но у нас сейчас такие ребята в молодежной команде, что мы могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными, потому что даже когда мы ездим на турне в Бразилию, Колумбию, мы там неплохо выглядим. Да и на взрослом уровне тоже. У нас хороший чемпионат.

– Назовите топ-3 лучших молодых игроков на данный момент.

– Здорово выглядят Кисляк, Батраков. И Глебов начал очень хорошо играть. А так у нас много перспективных ребят. Растет такое поколение ребят, которые уже играют в РПЛ , показывают себя в сборной. Уверен, скоро будут появляться и другие парни, – сказал хавбек сборной России U21 и минского «Динамо».