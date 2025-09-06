  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
19

Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»

Руслан Чобанов высоко отозвался об игроках молодежной сборной России.

– Почему не получились обыграть сборную Саудовской Аравии (1:2)?

– Мы серьезно относимся к каждому сопернику, не делим их на слабых и сильных. Просто сегодня не смогли показать свою игру. Было очень много брака, ошибок на своей половине поля, которые приводили к контратакам. Во втором тайме мы разыгрались. Были моменты, но не смогли их реализовать. А соперник ударил, забил – вот и весь футбол.

– Есть понимание, каков сейчас уровень нашей молодежки?

– К сожалению, еврокубков нет, но у нас сейчас такие ребята в молодежной команде, что мы могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными, потому что даже когда мы ездим на турне в Бразилию, Колумбию, мы там неплохо выглядим. Да и на взрослом уровне тоже. У нас хороший чемпионат.

– Назовите топ-3 лучших молодых игроков на данный момент.

– Здорово выглядят Кисляк, Батраков. И Глебов начал очень хорошо играть. А так у нас много перспективных ребят. Растет такое поколение ребят, которые уже играют в РПЛ, показывают себя в сборной. Уверен, скоро будут появляться и другие парни, – сказал хавбек сборной России U21 и минского «Динамо».

Нули России с Иорданией – как вам?21242 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoсборная России U-21
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Чобанов
logoолимпийская сборная Саудовской Аравии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября
20вчера, 16:03
Дмитриев, Козлов, Раков, Столбов, Салтыков, Абдулкадыров, Рожков, Окишор – в составе России U21 на матчи с Саудовской Аравией U23 в сентябре
629 августа, 15:11
Главные новости
От онбординга до корпоративов – ищем лида внутрикома, который выведет внутренние коммуникации Спортса’’ на новый уровень!
41 секунду назадВакансия
«Барселона» и Левандовски настроены расстаться летом 2026-го. Ферран может стать основным центрфорвардом со следующего сезона
4 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию
275 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
239 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
2110 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
617 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
124 минуты назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
4129 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
936 минут назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2836 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
2 минуты назад
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
222 минуты назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
626 минут назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
248 минут назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
453 минуты назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
154 минуты назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 14:00
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51