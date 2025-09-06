  • Спортс
  • Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2

Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»

Иван Шабаров оценил поражение России U21 от Саудовской Аравии U23 (1:2).

– Первый тайм не понравился, очень скованно играли. Было много невынужденных потерь. Чувствовалось, что ребята волновались и ошибались там, где обычно не ошибаются. 

Второй тайм сыграли лучше. При этом моментов у соперника было немного, но они из своих выжали почти все, а мы свои, к сожалению, не реализовали. Поэтому и счет такой. Хотя были шансы и при стандартных положениях, и с игры тоже. К сожалению, родные стены нас сковали.

Не думаю, что была недооценка соперника. Мы смотрели их матчи, видели, как они играли предыдущие четыре игры. Они неплохо сыграли во Франции, уступив лишь в финале. Природные задатки у этих ребят неплохие, они выносливые, цепкие, жилистые. Уровень обращения с мячом очень приличный. В общем, ожиданий, что мы пройдемся по сопернику катком, не было. Мы могли взять свое лучшей дисциплиной и желанием.

– Можно ли ожидать много перестановок в понедельник?

– Перестановки обязательно будут. Надеюсь, начнем игру более смело, чем сегодня, – сказал тренер молодежной сборной России.

Повторный товарищеский матч с саудовцами пройдет 8 сентября.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
