«Барселона» и Левандовски настроены расстаться летом 2026-го. Ферран может стать основным центрфорвардом со следующего сезона
Роберт Левандовски, вероятно, покинет «Барселону» в 2026 году.
Diario Sport сообщает, что стороны настроены на расставание, многое должно измениться для того, чтобы поляк остался еще на сезон.
В клубе понимают, что приобрести топ-форварда на замену Левандовскому затруднительно, а потому настроены максимизировать пользу от текущего состава. В центре нападения может на регулярной основе начать играть Ферран Торрес. Если в текущем сезоне испанец будет проявлять себя на этой позиции, то в следующем сезоне может получить постоянное место в стартовом составе.
В трех матчах текущего чемпионата Торрес забил два гола. Подробно со статистикой Феррана можно ознакомиться здесь.
