Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)
Роберт Левандовски сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги.
Напомним, нападающий «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра левой ноги. Сообщалось, что поляк может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября.
Однако, по информации As, восстановление Левандовского идет быстрее первоначальных прогнозов. Ожидается, что форвард вернется в общую группу «Барселоны» в начале следующей недели и сможет принять участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Леванте», который пройдет 23 августа.
А что теперь делать со Станковичем?14499 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости