  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)
7

Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)

Роберт Левандовски сможет сыграть в следующем туре Ла Лиги.

Напомним, нападающий «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра левой ноги. Сообщалось, что поляк может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября.

Однако, по информации As, восстановление Левандовского идет быстрее первоначальных прогнозов. Ожидается, что форвард вернется в общую группу «Барселоны» в начале следующей недели и сможет принять участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Леванте», который пройдет 23 августа.

А что теперь делать со Станковичем?14499 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЛеванте
logoРоберт Левандовски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»
617 минут назад
Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков – первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте – 416 тысяч
2135 минут назад
В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»
1337 минут назад
Фабио Челестини: «У ЦСКА короткая скамейка. С «Динамо» у нас не было необходимых замен для восстановления контроля. Я вынужден принимать решения, которые мне не нравятся»
1239 минут назад
«Краснодар» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:1
1450 минут назад
Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне»
1154 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
205сегодня, 19:32Live
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» забил 5 голов «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
3247сегодня, 19:29
«Локомотив» на 1 очко опережает «Краснодар» после 5 туров Мир РПЛ, на 2 – ЦСКА, на 7 – «Зенит», на 8 – «Динамо» и «Спартак»
34сегодня, 19:29
«Краснодар» разгромил «Сочи» – 5:1! У Сперцяна 2+1, Кривцов, Виктор Са и Зиньковский забили, Марсело удалили на 47-й, у Волкова автогол
37сегодня, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Бари». 2:0 – Леау забил и получил травму, у Пулишича гол. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона
15 минут назад
«Нант» – «ПСЖ». 0:1 – Витинья забил. Онлайн-трансляция
2118 минут назадLive
«Эспаньол» – «Атлетико». Руджери и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ – как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по 2020 год
527 минут назад
«Арсенал» забил 31 гол с угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. «Ливерпуль» с 20 мячами – на втором месте
1847 минут назад
Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»
13сегодня, 19:28
Рубенс про 1:3 с ЦСКА: «Вся команда виновата, все ошибались. Считаю, что нам нужно работать – чуть терпения, и будет результат»
9сегодня, 19:18
Кубок Италии. «Милан» играет с «Бари», «Парма» победила «Пескару»
8сегодня, 19:16Live
Мойзес об РПЛ: «Я всегда защищаю российский футбол, тут сильная лига и игроки, 4-5 команд борются за чемпионство. Матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы»
6сегодня, 19:00