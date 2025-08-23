«Барса» сообщила, что Левандовски восстановился после травмы и может сыграть с «Леванте»
Роберт Левандовски восстановился после травмы.
Форвард «Барселоны» может сыграть против «Леванте» сегодня в матче 2-го тура Ла Лиги.
Напомним, Левандовски получил травму задней поверхности бедра левой ноги. Сообщалось, что поляк может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября. Но он восстановился быстрее.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
