«Барса» сообщила, что Левандовски восстановился после травмы и может сыграть с «Леванте»

Роберт Левандовски восстановился после травмы.

Форвард «Барселоны» может сыграть против «Леванте » сегодня в матче 2-го тура Ла Лиги.

Напомним, Левандовски получил травму задней поверхности бедра левой ноги. Сообщалось , что поляк может пропустить несколько недель – до трех матчей Ла Лиги – и вернуться в середине сентября. Но он восстановился быстрее.