Защитник «Акрона» Эшковал сломал нос и получил сотрясение после столкновения с игроком «Ростова». Родригу унесли на носилках, его прооперируют завтра

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал получил серьезную травму в матче с «Ростовом».

В конце 2-го тайма товарищеского матча, завершившегося победой тольяттинцев (1:0), Эшковал получил удар головой от соперника после столкновения в центре поля, португальца унесли с поля на носилках.

Главный врач «Акрона » Руслан Засиев сообщил, что у футболиста перелом носа и сотрясение мозга.

Завтра Эшковал будет прооперирован – через неделю он сможет вернуться к тренировкам в защитной маске.