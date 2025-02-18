Защитник «Акрона» Эшковал сломал нос и получил сотрясение после столкновения с игроком «Ростова». Родригу унесли на носилках, его прооперируют завтра
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал получил серьезную травму в матче с «Ростовом».
В конце 2-го тайма товарищеского матча, завершившегося победой тольяттинцев (1:0), Эшковал получил удар головой от соперника после столкновения в центре поля, португальца унесли с поля на носилках.
Главный врач «Акрона» Руслан Засиев сообщил, что у футболиста перелом носа и сотрясение мозга.
Завтра Эшковал будет прооперирован – через неделю он сможет вернуться к тренировкам в защитной маске.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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