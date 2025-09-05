Ларин о зарплатах при лимите: «Как Карпин ответил бы: «Ну и»? Россияне получают много – это плохо, а когда легионеры за 30 млн евро ничего не показывают и зарабатывают еще больше – это хорошо?»

Николай Ларин поделился мнением о возможном росте зарплат в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

– Будут ли российские игроки получать больше из-за лимита?

– Не принимаю этот аргумент. Как бы ответил Карпин : «Ну и»? То есть если российские игроки получают много – это плохо. А когда покупают легионеров за 30 миллионов евро, которые ничего не показывают и зарабатывают еще больше – это хорошо?

Проблема в том, что в российском футболе просто много денег, лимит тут ни причем. А с иностранцев у нас сдувают пылинки, никакой здоровой конкуренции нет.

Если покупают легионеров, то тренеры априори все равно ставят этих игроков. Никакой честной конкуренции, – сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин .

Николай Ларин: «Я сторонник жесткого лимита. На месте Пруцева играет Мартинс, но Данил не слабее. Если все клубы будут частными, лимит можно отменять»