Бастони после 5:0 с Эстонией: «Гаттузо дал нам пару оплеух. Италии нужно было проснуться»

Алессандро Бастони считает, что Дженнаро Гаттузо зарядил сборную Италии.

Итальянцы под руководством нового тренера разгромили Эстонию (5:0) в отборе на ЧМ-2026 .

О матче

«Думаю, эти пять голов – результат нашей жажды к победе и решимости, не говоря о техническом мастерстве.

Дело в том, что у нас всегда были сильные стороны, но нам нужно проявить их и взять на себя ответственность на поле. Это было хорошее испытание, даже несмотря на уровень соперника: мы были сосредоточены, осторожны в превентивной опеке, решительны в атаке. Мы хорошо справились».

Об игре под руководством Дженнаро Гаттузо

«Я никогда не играл в команде с Гаттузо, но я могу представить, каково это было!

Он придал нам столько решимости и упорства. Была и пара оплеух. Возможно, нам это было нужно, чтобы как следует проснуться. Думаю, мы нуждались в этом в последнее время», – сказал защитник сборной Италии и «Интера » в интервью Sky Sport Italia.