Италия разгромно победила в первом матче при Гаттузо. Сборная идет третьей в группе отбора ЧМ, дальше – Израиль
Сборная Италии одержала победу в первой игре при Дженнаро Гаттузо.
Итальянцы разгромили Эстонию (5:0) в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года.
Италия набрала 6 очков в трех встречах и занимает 3-е место в группе I.
Далее итальянской сборной предстоит сыграть с Израилем. Матч пройдет 8 сентября.
Израильтяне идут вторыми в турнирной таблице с 9 очками. На первом месте Норвегия, набравшая 12 очков. 5-е место у Молдовы, на счету которой 0 очков.
Нули России с Иорданией – как вам?21228 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости