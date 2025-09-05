  • Спортс
  • Италия разгромно победила в первом матче при Гаттузо. Сборная идет третьей в группе отбора ЧМ, дальше – Израиль
11

Италия разгромно победила в первом матче при Гаттузо. Сборная идет третьей в группе отбора ЧМ, дальше – Израиль

Сборная Италии одержала победу в первой игре при Дженнаро Гаттузо.

Итальянцы разгромили Эстонию (5:0) в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года.

Италия набрала 6 очков в трех встречах и занимает 3-е место в группе I.

Далее итальянской сборной предстоит сыграть с Израилем. Матч пройдет 8 сентября.

Израильтяне идут вторыми в турнирной таблице с 9 очками. На первом месте Норвегия, набравшая 12 очков. 5-е место у Молдовы, на счету которой 0 очков.

Нули России с Иорданией – как вам?21228 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
