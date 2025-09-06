  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его опередить! Рекорд Жиру все ближе»
5

Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его опередить! Рекорд Жиру все ближе»

Килиан Мбаппе намерен побить рекорд Тьерри Анри в сборной Франции.

Сегодня французы обыграли Украину (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Форвард «Реала» отличился на 82-й минуте игры.

Это 51-й гол Мбаппе за национальную команду. Он сравнялся с Тьерри Анри. До Жиру, лучшего бомбардира в истории сборной Франции, остается 6 мячей.

«Респект Тити! Но теперь я хочу его превзойти (смеется)! Для меня большая честь сравняться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов, и особенно для нападающих. Он проложил путь, я испытываю к нему огромное уважение и восхищение.

Достичь этого рубежа так рано – это невероятно, но мне это нравится. Я хочу продолжать в том же духе и, прежде всего, выигрывать матчи и завоевывать титулы.

Рекорд становится все ближе, но я об этом не думаю. Не знаю, потому ли, что полагаю, что смогу его побить, или потому, что есть вещи поважнее. Но, правда, стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – это немало», – заявил Мбаппе.

Нули России с Иорданией – как вам?21201 голос
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoТьерри Анри
рекорды
logoЧМ-2026
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе забил 4 гола в 4 матчах сезона за «Реал» и Францию
8вчера, 20:43
Франция обыграла Украину в Польше – 2:0. Забили Мбаппе и Олисе
44вчера, 20:35
Мбаппе забил 51-й гол за Францию и догнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами
31вчера, 20:34
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
221 минуту назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
2 минуты назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
49 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
116 минут назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
2921 минуту назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
828 минут назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2628 минут назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2443 минуты назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой, Сербия против Латвии
24сегодня, 13:44Live
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»
2сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
214 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
518 минут назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
240 минут назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
445 минут назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
146 минут назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
52 минуты назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
1сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51
Бушманов об ужесточении лимита: «Мы видели, к чему это приводит: завышенные зарплаты, потеря мотивации. По-настоящему сильные игроки вырастают, когда есть нормальная конкуренция»
16сегодня, 11:40