Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его опередить! Рекорд Жиру все ближе»

Килиан Мбаппе намерен побить рекорд Тьерри Анри в сборной Франции.

Сегодня французы обыграли Украину (2:0) в квалификации ЧМ-2026 . Форвард «Реала » отличился на 82-й минуте игры.

Это 51-й гол Мбаппе за национальную команду. Он сравнялся с Тьерри Анри . До Жиру, лучшего бомбардира в истории сборной Франции, остается 6 мячей.

«Респект Тити! Но теперь я хочу его превзойти (смеется)! Для меня большая честь сравняться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов, и особенно для нападающих. Он проложил путь, я испытываю к нему огромное уважение и восхищение.

Достичь этого рубежа так рано – это невероятно, но мне это нравится. Я хочу продолжать в том же духе и, прежде всего, выигрывать матчи и завоевывать титулы.

Рекорд становится все ближе, но я об этом не думаю. Не знаю, потому ли, что полагаю, что смогу его побить, или потому, что есть вещи поважнее. Но, правда, стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – это немало», – заявил Мбаппе.