Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
Валерий Карпин заявил об академичной игре России в первом тайме против Иордании.
Команды сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче.
– Как оцените матч, что не получилось?
– Не то что хотели увидеть.
– Худший первый тайм?
– 100%, что нет. Надо учитывать силу Иордании. В пятерку точно входит, если брать тех, с кем мы играли в последние годы.
Мы слишком академично играли в первом тайме, думали, что обыграем и так. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий при наших атаках. Второй тайм сыграли лучше.
– Почему замены на 60‑й минуте были?
– Потому что запланировано было так. Через два дня на третий игра с Катаром, и это не слабее соперник, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Нули России с Иорданией – как вам?16018 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
