Энрике о 3:0 с Чили: «Когда я играю с радостью, все получается. Просил Бога, чтобы мне удалось помочь Бразилии»

Луис Энрике заявил, что у него все получается, если играть с радостью.

Вингер сборной Бразилии вышел во втором тайме на замену в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Чили (3:0).

Футболист, представляющий «Зенит», сначала ассистировал Лукасу Пакета, а затем поучаствовал в голе Бруно Гимараэса.

«Когда я был в отеле, то преклонил колени и попросил Бога, чтобы мне удалось помочь товарищам по команде и сыграть с удовольствием для своей семьи, приехавшей на «Маракану».

Слава Богу, все получилось, был хороший матч. Мы должны продолжать в том же духе. Когда я играю с радостью, все получается», – сказал Луис Энрике .

Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»