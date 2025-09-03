Фанат «Эспаньола» согласился на год тюрьмы и штраф в 1086 евро за расизм в адрес Иньяки Уильямса в 2020-м
Суд в Испании вынес приговор фанату за расизм в адрес Иньяки Уильямса.
Инцидент произошел в январе 2020 года во время домашнего матча «Эспаньола» против «Атлетика» в рамках Ла Лиги. Некоторые из болельщиков каталонской команды свистели Уильямсу во время его замены, а также подражали обезьянам жестами и звуками. В ходе следствия Иньяки заявил, что почувствовал себя «униженным».
В среду суд Барселоны вынес болельщику «Эспаньола» приговор – обвиняемый согласился на наказание в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере 1086 евро.
Кроме того, в течение двух лет ему запрещено посещать спортивные мероприятия, в течение четырех лет – работать в сфере спорта и образования. Изначально прокуратура запрашивала для фаната 2 года тюрьмы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости