Фанат «Эспаньола» согласился на год тюрьмы и штраф в 1086 евро за расизм в адрес Иньяки Уильямса в 2020-м

Суд в Испании вынес приговор фанату за расизм в адрес Иньяки Уильямса.

Инцидент произошел в январе 2020 года во время домашнего матча «Эспаньола» против «Атлетика » в рамках Ла Лиги . Некоторые из болельщиков каталонской команды свистели Уильямсу во время его замены, а также подражали обезьянам жестами и звуками. В ходе следствия Иньяки заявил, что почувствовал себя «униженным».

В среду суд Барселоны вынес болельщику «Эспаньола » приговор – обвиняемый согласился на наказание в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере 1086 евро.

Кроме того, в течение двух лет ему запрещено посещать спортивные мероприятия, в течение четырех лет – работать в сфере спорта и образования. Изначально прокуратура запрашивала для фаната 2 года тюрьмы.