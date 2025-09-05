  • Спортс
  В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам
В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам

В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли 16 человек.

Борьбой с дискриминацией будут заниматься Джордж Веа (Либерия), Эммануэль Адебайор (Того), Мерси Акиде (Нигерия), Иван Кордоба (Колумбия), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар), Калилу Фадига (Сенегал), Формига (Бразилия), Джессика Уара (Франция), Майя Джекман (Новая Зеландия), Сунь Цзихай (Китай), Блез Матюиди (Франция), Ая Мияма (Япония), Лотта Шелин (Швеция), Бриана Скарри (Соединенные Штаты), Микаэль Сильвестр (Франция), Хуан Пабло Сорин (Аргентина).

Их миссия заключается в участии в глобальной инициативе «Против расизма», мониторинге и консультировании по антирасистским стратегиям, участии в образовательных инициативах и предоставлении предложений по реформам. Бывшие футболисты и футболистки будут давать консультации по антирасистским инициативам и продвигать кампанию «Нет расизму», делясь личными историями.

Фото: fifa.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
дискриминация
logoАя Мияма
logoСунь Цзихай
logoИван Кордоба
logoХуан Пабло Сорин
logoСборная Китая по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoБлез Матюиди
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoсборная Либерии
logoФормига
logoДидье Дрогба
logoМикаэль Сильвестр
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoДжордж Веа
logoСборная Нигерии по футболу
logoсборная Того
Калилу Фадига
logoсборная Новой Зеландии по футболу
logoЭммануэль Адебайор
logoЛотта Шелин
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
