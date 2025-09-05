В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам

В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли 16 человек.

Борьбой с дискриминацией будут заниматься Джордж Веа (Либерия ), Эммануэль Адебайор (Того ), Мерси Акиде (Нигерия), Иван Кордоба (Колумбия), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар), Калилу Фадига (Сенегал), Формига (Бразилия), Джессика Уара (Франция), Майя Джекман (Новая Зеландия), Сунь Цзихай (Китай), Блез Матюиди (Франция), Ая Мияма (Япония), Лотта Шелин (Швеция), Бриана Скарри (Соединенные Штаты), Микаэль Сильвестр (Франция), Хуан Пабло Сорин (Аргентина).

Их миссия заключается в участии в глобальной инициативе «Против расизма», мониторинге и консультировании по антирасистским стратегиям, участии в образовательных инициативах и предоставлении предложений по реформам. Бывшие футболисты и футболистки будут давать консультации по антирасистским инициативам и продвигать кампанию «Нет расизму», делясь личными историями.

Фото: fifa.com