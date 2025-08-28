Задержан 59-летний мужчина, оскорблявший защитницу сборной Англии Картер на почве расизма в соцсетях. Полиция ожидает, что таких арестов будет много в ближайшие месяцы

Обидчик футболистки сборной Англии Джесс Картер задержан.

Полиция вышла на 59-летнего мужчину, который подозревается в отправке оскорбительных сообщений в адрес защитницы во время женского чемпионата Европы этим летом.

Предполагаемый нарушитель был задержан, а затем отпущен на период следственных действий.

«Сообщения, адресованные Джесс Картер, были ужасающими, и я хочу похвалить ее за то, что она противостоит этим оскорблениям и помогает в нашем расследовании. Никто не должен подвергаться таким отвратительным нападкам, и я ожидаю, что сегодняшний арест станет первым из многих в ближайшие месяцы.

Мы хотим дать четко понять, что расистские оскорбления такого рода не будут терпеться. Каждый несет ответственность за свои действия и слова, и мы хотим гарантировать, что нарушители не смогут спрятаться за своими профилями в социальных сетях, публикуя мерзкие комментарии», – отметил главный констебль полиции Чешира Марк Робертс.

Защитница сборной Англии Картер из-за расизма отказалась от соцсетей. FA обратилась в полицию, футболистку поддержали Стармер, Инфантино и «Готэм»: «Дискриминации в футболе не место»