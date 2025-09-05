«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
«Динамо» под руководством тренера набрало 8 очков в 7 матчах сезона Мир РПЛ.
– Московское «Динамо» никак не встанет на победные рельсы с главным тренером Валерием Карпиным. Что происходит с командой?
– Могу повториться, что Карпин – не тренер, а менеджер – это разные позиции.
– Многие игроки ему знакомы по сборной. Почему у них получается такой рассинхрон?
– Значит, он не может правильно донести свои мысли до футболистов. Это нормальная ситуация, не все способны так работать.
Сейчас ему особенно тяжело, потому что при работе в сборной у него будут мысли об игре «Динамо», а сама команда сейчас вообще без него – как беспризорники.
Может быть, Карпин, конечно, каждый день туда-сюда ездит, но это не дело. Думаю, что он в конечном счете выгорит.
– Нет у вас ощущения, что он все-таки тренер, подходящий для средних команд, а не больших?
– Естественно это все связано, ведь в «Ростове» у него не было особо больших результатов, поэтому как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея?
Команда выше четвертого места не занимала. Поэтому было странно, когда оттуда привезли футболистов в «Динамо». Это очень опасно.
– А в чем опасность? Получается, что игроки не соответствуют уровню клуба?
– На данный момент – да.
Здесь и сейчас они не смогут дать результат, потому что им надо развитие, потому что они недавно перешли из «Ростова», который играл, как придется, а тут надо на всех тренировках выходить и думать только о победе. Чемпионские команды создаются только так.
Игроки должны быть готовы выгрызать мяч, забивать голы и доминировать. Психологически это сложно, возможно, у футболистов будет долгая адаптация к этому, – сказал бывший полузащитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов.