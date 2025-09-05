Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
Глава ВТБ выразил доверие Валерию Карпину.
В этом сезоне «Динамо» под руководством специалиста одержало две победы в семи матчах сезона Мир РПЛ.
Бело-голубые находятся на девятой позиции в турнирной таблице, набрав восемь очков.
«Лимит доверия в Валерию Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там – и его сразу увольнять? Пускай работает», – сказал глава ВТБ Андрей Костин.
Нули России с Иорданией – как вам?16068 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости