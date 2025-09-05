Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»

Глава ВТБ выразил доверие Валерию Карпину.

В этом сезоне «Динамо » под руководством специалиста одержало две победы в семи матчах сезона Мир РПЛ .

Бело-голубые находятся на девятой позиции в турнирной таблице, набрав восемь очков.

«Лимит доверия в Валерию Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там – и его сразу увольнять? Пускай работает», – сказал глава ВТБ Андрей Костин.