Дьяков о «Динамо»: «Это тен Хага можно уволить через два тура, а Карпина нельзя, у него карт-бланш есть. Но пока все очень плохо»

Виталий Дьяков считает, что у Валерия Карпина есть карт-бланш в «Динамо».

«Я не знаю, как насчет уволить, наверное, «Динамо » знало, кого берут. Это тен Хага можно уволить через два тура. Но Карпина, главного тренера, уволить нельзя, думаю, какой-то карт-бланш есть. Поэтому он будет работать.

Что касается его работы, пока плохо, очевидно, что очень плохо. В обороне, атаке и игре в целом, но команда строится.

Добавится Тюкавин, но я не понял трансфер Зайнутдинова, зачем он «Динамо» нужен. Наверное, Карпин что-то знает. Но лучше бы взяли в линию атаки на место Карраскаля, нужен игрок на его место», – сказал бывший защитник «Динамо».

Ранее «Байер » уволил Эрика тен Хага после поражения и ничьи в первых двух турах Бундеслиги.