Геззаль вернулся в «Лион» как свободный агент. Контракт с воспитанником – на год

Рашид Геззаль вернулся в «Лион».

33-летний вингер присоединился к команде в качестве свободного агента после ухода из «Ризеспора». Контракт с ним рассчитан на год.

Воспитанник «Лиона» покинул клуб в 2017 году и с тех пор поиграл также за «Монако», «Лестер», «Фиорентину» и «Бешикташ». В прошлом сезоне у него 23 игры в лиге Турции и 3 гола.

Подробно со статистикой Геззаля можно ознакомиться здесь .

Фото: www.ol.fr