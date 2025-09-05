Геззаль вернулся в «Лион» как свободный агент. Контракт с воспитанником – на год
Рашид Геззаль вернулся в «Лион».
33-летний вингер присоединился к команде в качестве свободного агента после ухода из «Ризеспора». Контракт с ним рассчитан на год.
Воспитанник «Лиона» покинул клуб в 2017 году и с тех пор поиграл также за «Монако», «Лестер», «Фиорентину» и «Бешикташ». В прошлом сезоне у него 23 игры в лиге Турции и 3 гола.
Подробно со статистикой Геззаля можно ознакомиться здесь.
Фото: www.ol.fr
