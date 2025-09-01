«Лион» арендовал форварда «Ланса» Сатриано за 1 млн евро с правом выкупа за 5+1 млн

Мартин Сатриано стал игроком «Лиона».

Клуб объявил о подписании нападающего «Ланса » на правах аренды с возможностью выкупа.

Аренда игрока обойдется «Лиону » в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 5 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов. Если «Олимпик» продаст уругвайца дороже, чем купил, то 10% от прибыли получит «Ланс».

В прошлом сезоне Лиги 1 Сатриано провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.ol.fr/