«Лион» арендовал форварда «Ланса» Сатриано за 1 млн евро с правом выкупа за 5+1 млн
Мартин Сатриано стал игроком «Лиона».
Клуб объявил о подписании нападающего «Ланса» на правах аренды с возможностью выкупа.
Аренда игрока обойдется «Лиону» в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 5 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов. Если «Олимпик» продаст уругвайца дороже, чем купил, то 10% от прибыли получит «Ланс».
В прошлом сезоне Лиги 1 Сатриано провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.ol.fr/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лиона»
