«Лион» купил вратаря «Мальорки» Грейфа за 4+1,25 млн евро. Контракт – на 4 года

Доминик Грейф перешел в «Лион» из «Мальорки».

Французский клуб объявил о подписании 28-летнего вратаря. Стороны заключили контракт до 2029 года.

Сумма сделки составила 4 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 1,25 млн евро. Если «Лион » продаст игрока дороже, чем купил, 15% от прибыли получит испанский клуб.

В прошлом сезоне Ла Лиги Грейф провел 31 матч и пропустил 34 гола.