«Лион» купил вратаря «Мальорки» Грейфа за 4+1,25 млн евро. Контракт – на 4 года
Доминик Грейф перешел в «Лион» из «Мальорки».
Французский клуб объявил о подписании 28-летнего вратаря. Стороны заключили контракт до 2029 года.
Сумма сделки составила 4 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 1,25 млн евро. Если «Лион» продаст игрока дороже, чем купил, 15% от прибыли получит испанский клуб.
В прошлом сезоне Ла Лиги Грейф провел 31 матч и пропустил 34 гола.
А что теперь делать со Станковичем?22573 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лиона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости