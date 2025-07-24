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Дуглас Соарес: «РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы»

Дуглас Соарес сравнил уровень Мир РПЛ и Лиги 1.

28-летний хавбек перешел в «Краснодар» из «Нанта» 12 июля, подписав контракт на три года.

– Что вы знали о российском футболе до перехода в кубанский клуб?

– Да, я следил за РПЛ, где играют очень много бразильских футболистов.

Знаю, что «Зенит» является очень сильной командой, которая много лет подряд становилось чемпионом. И то, что в прошлом сезоне «Краснодар» завоевал титул, стало очень важным событием для клуба.

– Сравните уровень чемпионата России и Франции.

– Наверное, мне пока немного рано и тяжело сравнивать уровень футбола в России и Франции, потому что я пока провел только один матч за «Краснодар». Но я считаю, что РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы, – сказал Дуглас.

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Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoКраснодар
logoДуглас Соарес
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
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