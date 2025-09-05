«Индепендьенте» исключили из Кубка Судамерикана после беспорядков на матче с «Универсидад де Чили». Команды оштрафовали на 520 тысяч долларов суммарно

«Индепендьенте» исключили из Кубка Судамерикана после беспорядков на трибунах.

Аргентинский клуб был дисквалифицирован после ожесточенных столкновений с участием болельщиков на стадионе в матче против «Универсидад де Чили» в прошлом месяце.

Более 100 человек были арестованы и около 20 получили ранения в матче 1/8 финала, который состоялся 20 августа на стадионе «Либертадорес де Америка» в Аргентине.

По данным аргентинской полиции, инцидент начался с того, что болельщики, находившиеся на верхних трибунах, начали крушить сиденья и бросать предметы в сторону нижних трибун, где находились домашние болельщики. Матч был остановлен в перерыве при счете 1:1, поскольку фанаты продолжали бросать предметы.

Когда чилийцы начали покидать трибуны, болельщики «Индепендьенте» в капюшонах сломали ограждения, чтобы пройти в гостевую зону, и напали на людей с палками и металлическими прутьями.

Ранее сообщалось , что фанаты чилийцев бросали в соперников палки, камни, сиденья. В ход также пошли сломанный унитаз, который фанаты унесли из туалета, фекалии и светошумовая граната. После нападения аргентинцев некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, один упал с высоты.

Сейчас все пострадавшие уже выписаны из больницы.

КОНМЕБОЛ заявила о решении дисквалифицировать «Индепендьенте» из текущего розыгрыша Кубка без исключения из будущих соревнований. При этом было решено, что «Универсидад де Чили» выйдет в четвертьфинал континентального турнира.

Аргентинский клуб также должен выплатить штраф в размере 250 000 долларов и провести следующие семь домашних матчей без зрителей на стадионе.

«Универсидад де Чили» тоже лишится болельщиков на трибунах на семь матчей и выплатит штраф в размере 270 000 долларов.

