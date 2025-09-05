«Индепендьенте» исключили из Кубка Судамерикана после беспорядков на матче с «Универсидад де Чили». Команды оштрафовали на 520 тысяч долларов суммарно
Аргентинский клуб был дисквалифицирован после ожесточенных столкновений с участием болельщиков на стадионе в матче против «Универсидад де Чили» в прошлом месяце.
Более 100 человек были арестованы и около 20 получили ранения в матче 1/8 финала, который состоялся 20 августа на стадионе «Либертадорес де Америка» в Аргентине.
По данным аргентинской полиции, инцидент начался с того, что болельщики, находившиеся на верхних трибунах, начали крушить сиденья и бросать предметы в сторону нижних трибун, где находились домашние болельщики. Матч был остановлен в перерыве при счете 1:1, поскольку фанаты продолжали бросать предметы.
Когда чилийцы начали покидать трибуны, болельщики «Индепендьенте» в капюшонах сломали ограждения, чтобы пройти в гостевую зону, и напали на людей с палками и металлическими прутьями.
Ранее сообщалось, что фанаты чилийцев бросали в соперников палки, камни, сиденья. В ход также пошли сломанный унитаз, который фанаты унесли из туалета, фекалии и светошумовая граната. После нападения аргентинцев некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, один упал с высоты.
Сейчас все пострадавшие уже выписаны из больницы.
КОНМЕБОЛ заявила о решении дисквалифицировать «Индепендьенте» из текущего розыгрыша Кубка без исключения из будущих соревнований. При этом было решено, что «Универсидад де Чили» выйдет в четвертьфинал континентального турнира.
Аргентинский клуб также должен выплатить штраф в размере 250 000 долларов и провести следующие семь домашних матчей без зрителей на стадионе.
«Универсидад де Чили» тоже лишится болельщиков на трибунах на семь матчей и выплатит штраф в размере 270 000 долларов.
Унитаз, фекалии, камни и палки бросали фанаты друг в друга во время игры «Индепендьенте» – «Универсидад де Чили». Матч не доиграли, более 300 человек арестованы, около 10 пострадали
Инфантино о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Шокирующее насилие, которому нет места в футболе. От имени ФИФА выражаю поддержку пострадавшим»