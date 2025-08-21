Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»

Президент Чили высказался о беспорядках на матче Кубка Судамерикана.

Габриэль Борич отреагировал на события ответного матча 1/8 финала турнира «Индепендьенте» – «Универсидад де Чили». Фанаты бросали друг в друга унитаз, фекалии, камни и палки во время игры. Матч не доиграли, около человек 10 пострадали.

«Учитывая серьезность произошедшего в Аргентине, когда недопустимое линчевание над чилийцами случилось на стадионе «Индепендьенте», я поручил министру внутренних дел Альваро Элисальде отправиться в Буэнос-Айрес, чтобы вместе с послом лично сопровождать пострадавших и ознакомиться с ситуацией задержанных.

Насилию нет оправдания, ни с какой стороны. И мы будем защищать права наших граждан без ущерба для каких-либо мер, которые могут быть установлены судами», – написал Борич.

97 человек задержаны после беспорядков на матче «Индепендьенте» и «Универсидада», из них 3 женщины и 5 несовершеннолетних. Пятеро госпитализированы, один в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения