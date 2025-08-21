Инфантино о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Шокирующее насилие, которому нет места в футболе. От имени ФИФА выражаю поддержку пострадавшим»

Джанни Инфантино осудил беспорядки на матче Кубка Судамерикана.

«Индепендьенте» принимал «Универсидад де Чили» в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая игра закончилась победой чилийцев со счетом 1:0.

В начале второго тайма на трибунах произошли стычки с участием фанатов команд – они начались после того, как болельщики гостей сняли флаг хозяев. Фанаты бросали друг в друга унитаз, фекалии, камни и палки во время игры . Матч не доиграли, около человек 10 пострадали.

«Я решительно осуждаю шокирующее насилие, которое привело к отмене ответного матча 1/8 финала Кубка Судамерикана между «Индепендьенте » и «Универсидад де Чили».

Насилию нет места в футболе – игроки, болельщики, персонал, официальные лица и все, кто наслаждается нашей прекрасной игрой, должны иметь возможность делать это без страха.

От имени ФИФА выражаю поддержку всем пострадавшим. Мы ожидаем, что компетентные органы привлекут к ответственности виновных в этих варварских действиях», – написал президент ФИФА в соцсетях.