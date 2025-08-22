«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут исключить из Кубка Судамерикана из-за беспорядков фанатов
«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» грозит исключение из Кубка Судамерикана.
Такое решение может принять КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) в качестве наказания за беспорядки фанатов во время ответного матча 1/8 финала турнира. При этом результат игры в Авельянеде уже аннулирован.
Во время матча болельщики бросали друг в друга унитаз, фекалии, камни и палки. Встреча не была доиграна, более 300 человек арестовали, около 10 пострадали.
«Индепендьенте» пытается оспорить возможное исключение из Кубка Судамерикана, аргументируя тем, что фанатов «Универсидад де Чили» по ошибке расположили на верхнем ярусе трибуны – прямо над ультрас хозяев, тогда как болельщики противоборствующих команд должны были находиться на значительном расстоянии друг от друга.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
