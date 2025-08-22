«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут исключить из Кубка Судамерикана из-за беспорядков фанатов

«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» грозит исключение из Кубка Судамерикана.

Такое решение может принять КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) в качестве наказания за беспорядки фанатов во время ответного матча 1/8 финала турнира. При этом результат игры в Авельянеде уже аннулирован.

Во время матча болельщики бросали друг в друга унитаз, фекалии, камни и палки. Встреча не была доиграна, более 300 человек арестовали, около 10 пострадали.

«Индепендьенте » пытается оспорить возможное исключение из Кубка Судамерикана, аргументируя тем, что фанатов «Универсидад де Чили» по ошибке расположили на верхнем ярусе трибуны – прямо над ультрас хозяев, тогда как болельщики противоборствующих команд должны были находиться на значительном расстоянии друг от друга.