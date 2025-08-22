  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут исключить из Кубка Судамерикана из-за беспорядков фанатов
1

«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут исключить из Кубка Судамерикана из-за беспорядков фанатов

«Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» грозит исключение из Кубка Судамерикана.

Такое решение может принять КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) в качестве наказания за беспорядки фанатов во время ответного матча 1/8 финала турнира. При этом результат игры в Авельянеде уже аннулирован.

Во время матча болельщики бросали друг в друга унитаз, фекалии, камни и палки. Встреча не была доиграна, более 300 человек арестовали, около 10 пострадали.

«Индепендьенте» пытается оспорить возможное исключение из Кубка Судамерикана, аргументируя тем, что фанатов «Универсидад де Чили» по ошибке расположили на верхнем ярусе трибуны – прямо над ультрас хозяев, тогда как болельщики противоборствующих команд должны были находиться на значительном расстоянии друг от друга.

Увольнять ли Семака?23156 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
происшествия
дисквалификации
logoУниверсидад де Чили
Конфедерация футбола Южной Америки
logoИндепендьенте
logoКубок Судамерикана
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инфантино о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Шокирующее насилие, которому нет места в футболе. От имени ФИФА выражаю поддержку пострадавшим»
4вчера, 18:33
97 человек задержаны после беспорядков на матче «Индепендьенте» и «Универсидада», из них 3 женщины и 5 несовершеннолетних. Пятеро госпитализированы, один в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения
вчера, 15:54
Главные новости
«Ман Сити» и Диаш продлили контракт до 2029 года. Защитник выиграл 9 титулов с клубом после перехода в 2020-м
2 минуты назад
Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
117 минут назад
«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
1618 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
1532 минуты назад
Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»
849 минут назад
«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
1954 минуты назад
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
13сегодня, 08:24
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
42сегодня, 08:15
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
46сегодня, 08:13
Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»
40сегодня, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Соболева и фанатах «Спартака»: «Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь – очень некрасиво»
27 минут назад
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
219 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
827 минут назад
Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
36 минут назад
«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны» Форта. Клубы ведут активные переговоры
340 минут назад
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
254 минуты назад
Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»
4сегодня, 08:26
Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»
2сегодня, 08:25
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
2сегодня, 08:17
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
9сегодня, 08:15