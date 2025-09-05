Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
Йозуа Киммих высказался о поражении от Словакии (0:2) в отборе ЧМ-2026.
«Сегодня ни в одном отрезке игры мы не показали ни смелости, ни отношения. С первых минут у соперника был угловой и момент.
Дело не в системе, тактике, трех или четырех защитниках. Дело в отношении. В следующем матче мы должны быть лучше. Мы должны поддерживать друг друга и облегчать игру друг для друга.
Мы знаем, что сегодня провели очень плохой матч, каждый индивидуально – но тыкать друг на друга пальцем, это нам не поможет. Мы понимаем, что сегодня не выложились на полную.
Мы говорили до матча о победе на чемпионате мира, но сначала нужно квалифицироваться. Если будем играть так же, как сегодня, то это будет непросто», – сказал полузащитник сборной Германии.
