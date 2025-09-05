Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»

Бастиан Швайнштайгер огорчен поражением Германии от Словакии (0:2) в отборе ЧМ.

«Мне жаль, но я ни на минуту не верил, что мы победим. Это тяжелое поражение, мы были действительно ужасны. Мы ошибались в передачах, не создавали никакой угрозы. Наш язык тела после того, как мы пропустили и стали проигрывать 0:1, просто испарился.

Если вы хотите что-то выиграть, нужно показывать характер. Игроки должны осознать, что это было плохо. Сегодня я не чувствовал никакой опасности. Тренер может говорить хоть всю ночь, но игроки должны сами это понять. Если мы будем играть так, как сегодня, нам еще повезет, если сумеем квалифицироваться на чемпионат мира», – сказал бывший полузащитник сборной Германии.