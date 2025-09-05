Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»

Алексей Батраков не стал комментировать вопрос о возможном переходе в «Зенит».

«Для чего вы провоцируете?» – ответил полузащитник «Локомотива» на вопрос относительно возможного перехода в петербургский клуб.

«Я не люблю вообще загадывать. Я не знаю, что будет через полгода, поэтому я сейчас игрок «Локомотива», сейчас вызываюсь в сборную, просто стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать», – добавил Алексей Батраков.