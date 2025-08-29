Агент Батракова об интересе «Аль-Иттихада»: «Алексей хочет заслужить приглашение в большие европейские клубы и не рассматривает Саудовскую Аравию. Хотя условия хорошие, конечно»

Агент Алексея Батракова заявил, что игрок ждет предложений из Европы.

– Появилась информация, что «Локомотив» отказал «Аль‑Иттихаду» продать Батракова за 30 млн евро. Как можете оценить эту информацию?

– Возможно, «Локомотив » и заинтересовала бы эта сумма, но есть еще и позиция игрока. А Алексей хочет своей игрой заслужить приглашение в большие европейские клубы.

– То есть это сам Алексей отказал?

– Он не мог отказать, он мог это сделать только в том случае, если бы «Локомотив» принял предложение. Но я общаюсь с Алексеем и знаю непосредственно от него, что он хотел бы рассмотреть большие европейские клубы и не готов рассматривать Саудовскую Аравию, хотя условия там предлагают хорошие, конечно.

– Но правда, что именно 30 млн предлагали?

– У них есть возможность платить такие деньги. Видят, что игрок второй сезон стабильно показывает высокий уровень игры. Так что почему бы не постараться перехватить футболиста? Да, они готовы платить такие деньги. Это нормально, — сказал агент Владимир Кузьмичев .