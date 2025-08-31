У Батракова 11 (9+2) очков в 10 матчах сезона за «Локомотив»

Алексей Батраков набрал 11 очков по «гол+пас» в 10 матчах сезона.

Полузащитник «Локомотива» сегодня отметился голевой передачей в матче 7-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» – на 44-й минуте на Дмитрия Баринова.

В 10 матчах во всех турнирах в этом сезоне Батраков забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь .