Осипов о Роналду и Месси: «Было бы круто увидеть их в Медиалиге в качестве гостей»

Николай Осипов хотел бы видеть Криштиану Роналду и Лионеля Мессии на матчах МФЛ.

«Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду – люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер.

Я думаю, что каждый из них по такому же пути развития своей карьеры пойдет, вряд ли в статусе футболиста мы сможем увидеть где бы то ни было. А в статусе приглашенного гостя – было бы очень круто, мне кажется.

Но я хочу пожелать им как можно дольше продолжать футбольный путь. Потому что каждый матч с их участием – отдельный инфоповод. Я с удовольствием смотрю и на Роналду, и на Месси, когда это комфортно для российской жизни.

Поэтому пусть подольше поиграют, мы будем продолжать развиваться, тогда, даст бог, мы станем больше, они станут старше, наши пути соприкоснуться», – сказал президент WINLINE Медиалиги .