Андрей Мостовой о словах Смолова, что Жерсон «начал ныть уже на второй день в «Зените»: «Это неправда. Он рад, что находится в клубе»
Андрей Мостовой опроверг слухи, что Жерсон несчастлив в «Зените».
– По информации Смолова, Жерсон «начал ныть и высказывать недовольство» уже на второй день пребывания в команде. Это правда?
– Это неправда. Он, конечно же, рад, что находится в «Зените», – сказал полузащитник «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ бразилец, перешедший из «Фламенго» летом за 25 млн евро, сыграл 6 матчей и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?18670 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости