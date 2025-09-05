  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»
52

Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»

Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала о его измене с помощью камер в доме.

Аргентинский хавбек перед закрытием летнего трансферного окна перешел в «Атлетико» из «Ювентуса». Гонсалес и 25-летняя Палома Сильберберг расстались в середине июля. Отмечается, что у пары были конфликты, но до того момента они не расходились.

«В нашем доме в Италии были камеры видеонаблюдения, и он думал, что у меня больше нет к ним доступа, потому что он сменил пароли, но доступ у меня остался.

Я прилетела в Буэнос-Айрес. Он сказал, что в аэропорту будет человек, который поможет мне с чемоданами. Никого не было, и я написала ему – он не ответил. Я позвонила, но он не отвечал. Он был с другой девушкой.

Я проглотила ту чушь, которую он говорил мне накануне. Он плакал, а я сказала, что все в порядке. Он обещал помочь мне финансово, но, оказывается, рассмеялся мне в лицо.

Я не видела, чтобы у них был интим. Слава богу, в спальнях нет камер, но я видела их в гостиной и в бассейне. Женщина была аргентинкой. Я не знаю, кто она, но у камер есть микрофоны. Это больно, но было полезно все увидеть, чтобы навсегда закрыть эту главу.

Я не дала ему возможности что-либо объяснить. Я заблокировала его везде», – рассказала Палома в интервью передаче A la tarde в эфире канала América TV.

Палома – девушка новичка «Юве» Николаса Гонсалеса. При знакомстве была блондинкой, а теперь она жгучая брюнетка!

Нули России с Иорданией – как вам?18668 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Nacion
logoНиколас Гонсалес
девушки и спорт
светская хроника
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoСборная Аргентины по футболу
logoсерия А Италия
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
581 сентября, 15:46Фото
Месси, Лаутаро, Мастантуоно, Паредес, Альварес, Симеоне, Пас и Отаменди – в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1528 августа, 16:19
«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»
1417 августа, 06:58
Главные новости
Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»
1 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
530 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
13сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
10сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
10сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
86вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Зенит» против «Сьона»
17 минут назад
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
751 минуту назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
3сегодня, 04:45
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
5сегодня, 04:31
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
8сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
4сегодня, 01:41