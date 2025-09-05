Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»

Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала о его измене с помощью камер в доме.

Аргентинский хавбек перед закрытием летнего трансферного окна перешел в «Атлетико » из «Ювентуса ». Гонсалес и 25-летняя Палома Сильберберг расстались в середине июля. Отмечается, что у пары были конфликты, но до того момента они не расходились.

«В нашем доме в Италии были камеры видеонаблюдения, и он думал, что у меня больше нет к ним доступа, потому что он сменил пароли, но доступ у меня остался.

Я прилетела в Буэнос-Айрес. Он сказал, что в аэропорту будет человек, который поможет мне с чемоданами. Никого не было, и я написала ему – он не ответил. Я позвонила, но он не отвечал. Он был с другой девушкой.

Я проглотила ту чушь, которую он говорил мне накануне. Он плакал, а я сказала, что все в порядке. Он обещал помочь мне финансово, но, оказывается, рассмеялся мне в лицо.

Я не видела, чтобы у них был интим. Слава богу, в спальнях нет камер, но я видела их в гостиной и в бассейне. Женщина была аргентинкой. Я не знаю, кто она, но у камер есть микрофоны. Это больно, но было полезно все увидеть, чтобы навсегда закрыть эту главу.

Я не дала ему возможности что-либо объяснить. Я заблокировала его везде», – рассказала Палома в интервью передаче A la tarde в эфире канала América TV.

Палома – девушка новичка «Юве» Николаса Гонсалеса. При знакомстве была блондинкой, а теперь она жгучая брюнетка!