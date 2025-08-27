Хавбек «Баии» Лукас вызван в сборную Бразилии вместо травмировавшегося в матче с «Ливерпулем» Жоэлинтона

Жан Лукас вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Жоэлинтона.

Тренерский штаб Карло Анчелотти в понедельник огласил заявку на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026 .

Сегодня Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила, что полузащитник «Баии» дополнительно вызван в сборную в сентябре.

Лукас заменит Жоэлинтона из «Ньюкасла», получившего травму в последнем матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:3).

Левый защитник «Фламенго» Алекс Сандро также выбыл из-за травмы. В этом случае игрок на замену не будет вызван, отмечается в сообщении CBF.