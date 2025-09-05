Бывший скаут «Арсенала» о Холанде: «Когда ему было 17 лет, я говорил с его отцом. Карьера Эрлинга уже была распланирована – они знали, куда он пойдет и где будет играть»
Брайан Макдермотт был главным скаутом лондонцев с 2014 по 2015 год, а также в период с 2016-го по 2020-й.
«Я видел, как Холанд играл за сборную, когда ему было лет 17. Талант был очевиден, у него было все: высокий рост, хорошая скорость.
Я поговорил с его отцом, но карьера Эрлинга была полностью распланирована. Они точно знали, куда он пойдет и где будет играть. Главным для них было место в основном составе.
Иногда молодые игроки переходят в «Арсенал», «Челси» или другой большой клуб, но Джермейн Дефо рассказывал, что дебютировал в «Арсенале» только в 21 год.
И в этом-то и проблема. В мире не так много детей, способных играть каждую неделю, как это делал Уэйн Руни», – сказал Макдермотт.
Напомним, что Холанд после норвежских клубов перешел в «Ред Булл Зальцбург», потом в «Боруссию» Дортмунд, а в 2022 году стал игроком «Манчестер Сити». Его контракт рассчитан до 2034-го.
Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ