  • Месси дважды забил Венесуэле. Лео набрал 11 очков в 12 матчах – он лидер по результативным действиям в отборе на ЧМ-2026
21

Месси дважды забил Венесуэле. Лео набрал 11 очков в 12 матчах – он лидер по результативным действиям в отборе на ЧМ-2026

Лионель Месси лидирует по системе «гол плюс пас» в отборе на ЧМ.

Нападающий сборной Аргентины забил два гола в ворота команды Венесуэлы (3:0) в матче квалификации на ЧМ-2026.

Эти голы стали седьмым и восьмым для Лионеля Месси в рамках отбора.

Первый мяч Месси забил после того, как в штрафной получил передачу от Хулиана Альвареса, а затем перебросил мяч через трех игроков соперника и вратаря. Второй гол Лионель забил в пустые ворота после передачи Тьяго Альмады.

В общей сложности форвард, представляющий «Интер Майами», набрал 11 (8+3) баллов по системе «гол плюс пас» в 12 матчах отбора и лидирует по этому показателю, опережая Луиса Диаса (8 очков).

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Венесуэла.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
