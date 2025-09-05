Месси дважды забил Венесуэле. Лео набрал 11 очков в 12 матчах – он лидер по результативным действиям в отборе на ЧМ-2026
Лионель Месси лидирует по системе «гол плюс пас» в отборе на ЧМ.
Нападающий сборной Аргентины забил два гола в ворота команды Венесуэлы (3:0) в матче квалификации на ЧМ-2026.
Эти голы стали седьмым и восьмым для Лионеля Месси в рамках отбора.
Первый мяч Месси забил после того, как в штрафной получил передачу от Хулиана Альвареса, а затем перебросил мяч через трех игроков соперника и вратаря. Второй гол Лионель забил в пустые ворота после передачи Тьяго Альмады.
В общей сложности форвард, представляющий «Интер Майами», набрал 11 (8+3) баллов по системе «гол плюс пас» в 12 матчах отбора и лидирует по этому показателю, опережая Луиса Диаса (8 очков).
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Венесуэла.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
