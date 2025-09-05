Месси забил 878-й и 879-й голы в карьере – дубль Венесуэле в отборе на ЧМ. Это 1120-й матч для 38-летнего аргентинца

Лионель Месси забил 878-й и 879-й голы в карьере.

Нападающий сборной Аргентины отличился двумя забитыми мячами в матче отбора на ЧМ-2026 против команды Венесуэлы (3:0).

Это 878-й и 879-й голы в карьере для 38-летнего аргентинца в 1120 матчах. Также на его счету 389 результативных передач.

В рамках клубного футбола Лионель Месси забил 765 мячей, за национальную сборную – 114 голов.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Венесуэла.