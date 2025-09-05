Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх

Серия сборной Аргентины без поражений достигла шести матчей.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла сборную Венесуэлы (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Аргентинская сборная одержала пять побед и один раз сыграла вничью в шести последних играх в рамках отбора на чемпионат мира.

В прошлый раз Аргентина проиграла Парагваю (1:2) в ноября 2024 года.

В отборе на ЧМ Аргентина выиграла 12 из 17 матчей и с 38 очками лидирует в группе.

10 сентября аргентинская сборная проведет заключительный матч в рамках квалификации на чемпионат мира против Эквадора.