Нагельсманн после 0:2 со Словакией: «Это лучшие игроки Германии. Возможно, придется вызвать менее качественных футболистов, которые будут выкладываться на поле»

Юлиан Нагельсманн обвинил игроков сборной Германии в недостатке желания.

Немцы уступили Словакии на выезде в матче отбора ЧМ-2026 (0:2).

«Не считая 2-3 травмированных, это лучшие игроки, которые есть у Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать менее качественных футболистов, которые, однако, будут выкладываться на поле полностью.

Я доверяю своим игрокам, но недостаточно просто превосходить соперника в качестве, если ты не показываешь стремление и желание. Почему, по-вашему, такая команда, как «Висбаден», едва не сыграла 2:2 с «Баварией»? Не потому, что у них выше качество, а потому что они проявили эмоциональность и желание», – заявил главный тренер сборной Германии .