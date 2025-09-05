Нагельсманн после 0:2 со Словакией: «Это лучшие игроки Германии. Возможно, придется вызвать менее качественных футболистов, которые будут выкладываться на поле»
Юлиан Нагельсманн обвинил игроков сборной Германии в недостатке желания.
Немцы уступили Словакии на выезде в матче отбора ЧМ-2026 (0:2).
«Не считая 2-3 травмированных, это лучшие игроки, которые есть у Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать менее качественных футболистов, которые, однако, будут выкладываться на поле полностью.
Я доверяю своим игрокам, но недостаточно просто превосходить соперника в качестве, если ты не показываешь стремление и желание. Почему, по-вашему, такая команда, как «Висбаден», едва не сыграла 2:2 с «Баварией»? Не потому, что у них выше качество, а потому что они проявили эмоциональность и желание», – заявил главный тренер сборной Германии.
Нули России с Иорданией – как вам?16010 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости