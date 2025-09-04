Глушенков про 0:0 России с Иорданией: «Моментов было предостаточно, реализация подвела. Везения не хватало чуть-чуть»

Максим Глушенко высказался после ничьей с Иорданией.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в BetBoom товарищеском матче со счетом 0:0.

– Наверное, не хватало чуть‑чуть везения. Моментов было предостаточно, но реализация подвела.

– Что помимо ответственности дает капитанская повязка?

– Для меня, наверное, ничего. Просто было неожиданно увидеть ее перед игрой у себя на кресле, – сказал полузащитник «Зенита » и сборной России.