Глушенков про 0:0 России с Иорданией: «Моментов было предостаточно, реализация подвела. Везения не хватало чуть-чуть»
Максим Глушенко высказался после ничьей с Иорданией.
Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в BetBoom товарищеском матче со счетом 0:0.
– Наверное, не хватало чуть‑чуть везения. Моментов было предостаточно, но реализация подвела.
– Что помимо ответственности дает капитанская повязка?
– Для меня, наверное, ничего. Просто было неожиданно увидеть ее перед игрой у себя на кресле, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?16018 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Источник: «Матч ТВ»
