«У России нет комбинационного быстрого футбола, не работает прессинг, Иордания играет нагло». Талалаев о матче
Андрей Талалаев оценил игру сборной России с Иорданией.
BetBoom товарищеский матч проходит в Москве (0:0, второй тайм).
«Финалист Кубка Азии по определению должен быть качественным соперником для нас сегодня. Когда были прогнозы, что мы им легко забьем, это странно.
И Обляков, и Черников, и Баринов играют медленнее, чем в своих клубах. Наверное, нет сыгранности, они делают не совсем привычные вещи, которые делают в клубе. Плюс Мостовой допускает достаточно много потерь. Мяч до Глушенкова редко доходит, он вынужден опускаться ниже, поэтому у нас нет комбинационного быстрого футбола.
Также не работает прессинг, потому что там нет пока взаимопонимания. Иордания играет нагло», – сказал главный тренер «Балтики».
