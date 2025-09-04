Гаджиев подтвердил трансфер Пальцева в «Краснодар»: «Это потеря для «Махачкалы». Валентин переходит в клуб, претендующий на чемпионство, на более выгодный контракт»

Гаджи Гаджиев подтвердил трансфер Валентина Пальцева в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо » обсуждает с «быками» финальные детали сделки по трансферу защитника.

«Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы.

Валентин – один из ведущих футболистов нашего клуба. Для нас его уход – существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было.

Точно так же, как не хотели расставаться с Касинтурой , одним из наших лидеров – в конечном итоге мы все равно не приобрели равноценного ему игрока. Но нас к расставанию с Эгашем, как и с Пальцевым, подтолкнула необходимость укрепить финансовое положение клуба.

В начале нынешнего сезона с предложением по Пальцеву на нас выходил московский «Спартак ». Тогда мы отказались наотрез, было много травмированных, и играть было некому. Сейчас ситуация в этом смысле выравнивается в связи с тем, что мы приобрели Аззи-старшего. Но все равно пока он не готов, поэтому перевешивало желание сохранить Пальцева.

Однако в этой ситуации нужно учитывать и интересы самого Валентина – он переходит в клуб, который претендует на чемпионство, на гораздо более выгодный контракт», – сказал президент «Динамо» Махачкала.