Гаджиев подтвердил трансфер Пальцева в «Краснодар»: «Это потеря для «Махачкалы». Валентин переходит в клуб, претендующий на чемпионство, на более выгодный контракт»
Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» обсуждает с «быками» финальные детали сделки по трансферу защитника.
«Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы.
Валентин – один из ведущих футболистов нашего клуба. Для нас его уход – существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было.
Точно так же, как не хотели расставаться с Касинтурой, одним из наших лидеров – в конечном итоге мы все равно не приобрели равноценного ему игрока. Но нас к расставанию с Эгашем, как и с Пальцевым, подтолкнула необходимость укрепить финансовое положение клуба.
В начале нынешнего сезона с предложением по Пальцеву на нас выходил московский «Спартак». Тогда мы отказались наотрез, было много травмированных, и играть было некому. Сейчас ситуация в этом смысле выравнивается в связи с тем, что мы приобрели Аззи-старшего. Но все равно пока он не готов, поэтому перевешивало желание сохранить Пальцева.
Однако в этой ситуации нужно учитывать и интересы самого Валентина – он переходит в клуб, который претендует на чемпионство, на гораздо более выгодный контракт», – сказал президент «Динамо» Махачкала.