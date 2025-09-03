КДК оштрафовал «Спартак» на 50 000 рублей за оскорбления судьи фанатами на матче с «Сочи». «Махачкале» вынесли замечание за появление кошки на поле во время игры с «Динамо»
«По чемпионату: «Спартак» – «Сочи», задержка выхода команды из раздевалки «Спартака» на 2 минуты перед началом матча, штраф 20 тысяч. Болельщики скандировали оскорбления в адрес судьи, штраф 50 тысяч рублей.
«Акрон» – «Балтика»: «Балтика» – задержка выхода из раздевалки на 4 минуты перед началом матча, штраф 40 тысяч. Аналогичное нарушение у «Крыльев Советов» с «Локомотивом», задержка 3 минуты и штраф 20 тысяч.
ЦСКА – «Краснодар»: Мусаев выходил за пределы технической зоны и на поле. Получили дополнение от делегата, он сказал, что только за техническую зону, штраф тренеру 10 тысяч рублей.
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: за появление на поле кошки махачкалинцам вынесено замечание без штрафа», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.