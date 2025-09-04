Митрович перешел в катарский «Аль-Райян» из «Аль-Хилаля»
Александар Митрович продолжит карьеру в чемпионате Катара.
«Аль-Хилаль» объявил об уходе 30-летнего форварда в катарский «Аль-Райян». Ранее сообщалось, что Митрович расторг контракт с клубом из Эр-Рияда.
За 2 сезона в «Аль-Хилале» Митрович провел 51 матч в чемпионате Саудовской Аравии и забил 48 голов. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аль-Хилаля»
