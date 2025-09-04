Митрович перешел в катарский «Аль-Райян» из «Аль-Хилаля»

Александар Митрович продолжит карьеру в чемпионате Катара.

«Аль-Хилаль» объявил об уходе 30-летнего форварда в катарский «Аль-Райян ». Ранее сообщалось, что Митрович расторг контракт с клубом из Эр-Рияда.

За 2 сезона в «Аль-Хилале » Митрович провел 51 матч в чемпионате Саудовской Аравии и забил 48 голов. Его подробная статистика – здесь .