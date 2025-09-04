Митрович расторг контракт с «Аль-Хилалем» и переходит в катарский «Аль-Райян». Серб забил 48 голов за 51 матч в саудовской лиге

Александар Митрович переходит в лигу Катара.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что лучший бомбардир «Аль-Хилаля » расторг контракт с клубом и договорился с «Аль-Райяном ».

Серб выступал в Саудовской Аравии с сезона-2023/24 и забил 48 голов в 51 матче чемпионата.

Подробно со статистикой 30-летнего Митровича можно ознакомиться здесь .