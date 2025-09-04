Прудников об ужесточении лимита: «Это очень хорошо. Сможем давать больше шансов своим российским ребятам»

Александр Прудников поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

– Что думаете об ужесточении лимита в нашем чемпионате?

– Думаю, что это очень хорошо для нас.

Потому что, если лимит изменится таким образом, мы сможем давать больше шансов проявить себя своим российским ребятам, – сказал экс-форвард «Спартака», «Динамо» и других клубов.