Прудников об ужесточении лимита: «Это очень хорошо. Сможем давать больше шансов своим российским ребятам»
Александр Прудников поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.
– Что думаете об ужесточении лимита в нашем чемпионате?
– Думаю, что это очень хорошо для нас.
Потому что, если лимит изменится таким образом, мы сможем давать больше шансов проявить себя своим российским ребятам, – сказал экс-форвард «Спартака», «Динамо» и других клубов.
