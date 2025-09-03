Жоао Педро признан лучшим игроком «Челси» в августе. У форварда 4 (2+2) очка в 3 матчах АПЛ

Жоао Педро признан лучшим игроком месяца в «Челси».

23-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 77% голосов. Второе место занял Мойсес Кайседо (11%).

В августе бразильский футболист провел 3 матча в рамках АПЛ , забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

Жоао Педро перешел в «Челси » из «Брайтона» этим летом за 60 миллионов фунтов. Его статистику можно найти здесь .