Жоао Педро признан лучшим игроком «Челси» в августе. У форварда 4 (2+2) очка в 3 матчах АПЛ
Жоао Педро признан лучшим игроком месяца в «Челси».
23-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 77% голосов. Второе место занял Мойсес Кайседо (11%).
В августе бразильский футболист провел 3 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» этим летом за 60 миллионов фунтов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости