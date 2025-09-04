  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Водитель, совершивший наезд на людей во время парада «Ливерпуля», не признал вину ни по одному из 31 пункта обвинения. От его действий пострадало более 130 человек
32

Водитель, совершивший наезд на людей во время парада «Ливерпуля», не признал вину ни по одному из 31 пункта обвинения. От его действий пострадало более 130 человек

Обвиняемый в наезде на людей во время парада «Ливерпуля» не признает вину.

Напомним, в конце мая автомобиль врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время праздничного парада в честь победы команды в Английской премьер‑лиге. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.

Мужчина, обвиняемый в преднамеренном наезде на толпу болельщиков «Ливерпуля», не признал себя виновным ни по одному из 31 пункта обвинения, сообщает BBC.

Бывшему спецназовцу Королевской морской пехоты Полу Дойлу были предъявлены многочисленные обвинения, включая умышленное причинение тяжких телесных повреждений и опасное вождение. Некоторые из них были связаны с детьми.

Дойл предстал перед Королевским судом Ливерпуля по видеосвязи из тюрьмы, ответив, что невиновен по каждому из предъявленных обвинений.

Более 130 человек, включая 8 детей, получили ранения, когда его автомобиль Ford Galaxy сбил пешеходов на Уотер-стрит в центре Ливерпуля.

Нули России с Иорданией – как вам?9167 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
болельщики
происшествия
logoЗдоровье
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Водитель, совершивший наезд во время парада «Ливерпуля», предстанет перед судом. 53-летнему мужчине предъявлены обвинения по 7 пунктам
3129 мая, 21:47Видео
65 человек пострадали при наезде во время парада «Ливерпуля». Водитель пытался проехать за скорой, ему вменяют покушение на убийство и вождение в состоянии наркотического опьянения
1928 мая, 10:54
Автомобиль въехал в толпу во время парада «Ливерпуля», один человек задержан. Премьер Стармер прокомментировал инцидент: «Ужасные сцены»
9326 мая, 18:48Видео
Главные новости
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
14 минуты назад
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
717 минут назад
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
2029 минут назад
Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»
1147 минут назад
Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
18сегодня, 04:55
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – не получаю удовольствия»
15сегодня, 04:45
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
24сегодня, 04:30
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
9сегодня, 04:15
Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»
19сегодня, 03:54
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
353 минуты назад
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
13сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
1сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
4сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
3сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
9сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
7вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
1вчера, 21:55
Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
5вчера, 21:48