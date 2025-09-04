Водитель, совершивший наезд на людей во время парада «Ливерпуля», не признал вину ни по одному из 31 пункта обвинения. От его действий пострадало более 130 человек

Обвиняемый в наезде на людей во время парада «Ливерпуля» не признает вину.

Напомним, в конце мая автомобиль врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время праздничного парада в честь победы команды в Английской премьер‑лиге. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.

Мужчина, обвиняемый в преднамеренном наезде на толпу болельщиков «Ливерпуля», не признал себя виновным ни по одному из 31 пункта обвинения, сообщает BBC.

Бывшему спецназовцу Королевской морской пехоты Полу Дойлу были предъявлены многочисленные обвинения, включая умышленное причинение тяжких телесных повреждений и опасное вождение. Некоторые из них были связаны с детьми.

Дойл предстал перед Королевским судом Ливерпуля по видеосвязи из тюрьмы, ответив, что невиновен по каждому из предъявленных обвинений.

Более 130 человек, включая 8 детей, получили ранения, когда его автомобиль Ford Galaxy сбил пешеходов на Уотер-стрит в центре Ливерпуля.