Водитель, совершивший наезд во время парада «Ливерпуля», предстанет перед судом. 53-летнему мужчине предъявлены обвинения по 7 пунктам

Виновник ДТП на параде «Ливерпуля» предстанет перед судом.

26 мая автомобиль врезался в толпу болельщиков во время праздничного парада в честь победы «Ливерпуля » в АПЛ .

Sky Sports сообщает, что, по последним данным, в результате происшествия пострадали 79 человек в возрасте от 9 до 78 лет.

В четверг подозреваемому в наезде на толпу, 53-летнему Полу Дойлу, были предъявлены обвинения по семи пунктам, включая опасное вождение, намеренное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное нанесение телесных повреждений, а также в умышленную попытку причинить тяжкий вред здоровью. Обвинения касаются шестерых пострадавших, в том числе одного ребенка.

Полиция сообщила, что подозреваемый был заключен под стражу. Он предстанет перед судом в пятницу, 30 мая.